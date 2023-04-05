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Гундаров заявил, что ВС Польши готовятся ввести войска на территорию Украины

1:24
Силовые структуры

Президент Украины Зеленский прибыл в Варшаву с первым официальным визитом. О том, чего ждут от этого события в Польше, сообщил военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров.

Гундаров заявил, что ВС Польши готовятся ввести войска на территорию Украины

По его мнению, киевский лидер оказался в "стратегическом тупике". Скоро должен наступить момент, призванный разрешить конфликт с помощью компромисса. Для это Украине нужна Польша. Зеленский может договориться в Варшаве о создании коалиции стран, которые должны будут стоять за ним во время будущих переговоров с Москвой.

Гундаров считает, что американцы уже готовят поляков к переходу границы и непосредственному участию в конфликте на Украине.

"Польша сейчас усиленно вооружается. Численность её армии с 95 тыс. человек возросла до 162 тыс., планируется увеличение до 300 тысяч. Румыны, кстати, тоже активно вооружаются. Но у них с этим хуже, потому туда сейчас перебазировалась 101-я воздушно-десантная дивизия США", — сообщил эксперт в беседе с "МК".

Заход польских войск не будет считаться оккупацией. Варшава намерена войти на территории своих исконных земель. Данные действия будут расцениваться как помощь Украине в налаживании мирной жизни.

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Может ли Польша аннексировать часть Украины?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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