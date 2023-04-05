Глава НАТО предупредил Китай о последствиях в случае поставок оружия России

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что передача вооружений Москве со стороны Пекина станет "исторической ошибкой".

Как отметил генсек военно-политического блока, пока у него нет доказательств, согласно которым КНР отправляет в Россию оружие.

"Такая помощь имела бы существенные последствия", — предупредил глава объединения, видео с речью Столтенберга опубликовано на официальном сайте альянса.

Чиновник не стал говорить, о каких последствиях идёт речь. В Китае об этом известно, подчеркнул генсек НАТО. Также политик выразил обеспокоенность партнёрством РФ и Пекина в военной и экономической сферах.

Ранее в Politico сообщали: западные чиновники надеются, что альянс возглавит европеец, который поддерживает Киев "не слишком воинственно".

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