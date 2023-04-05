Руководитель альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что передача вооружений Москве со стороны Пекина станет "исторической ошибкой".
Как отметил генсек военно-политического блока, пока у него нет доказательств, согласно которым КНР отправляет в Россию оружие.
"Такая помощь имела бы существенные последствия", — предупредил глава объединения, видео с речью Столтенберга опубликовано на официальном сайте альянса.
Чиновник не стал говорить, о каких последствиях идёт речь. В Китае об этом известно, подчеркнул генсек НАТО. Также политик выразил обеспокоенность партнёрством РФ и Пекина в военной и экономической сферах.
Ранее в Politico сообщали: западные чиновники надеются, что альянс возглавит европеец, который поддерживает Киев "не слишком воинственно".
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Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.