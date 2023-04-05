Госсекретарь США Блинкен: дверь альянса НАТО открыта для Украины

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что военно-политический блок НАТО готов принять Украину. Однако страна должна соответствовать стандартам, подчеркнул представитель Вашингтона.

Также Блинкен добавил, что Запад размышляет, как помочь Киеву в этом вопросе. Украина должна стать "совместима" с альянсом, отметил политик.

"Двери НАТО остаются открыты", — заявил госсекретарь США, видео с речью Блинкена опубликовано на официальном сайте объединения.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг предостерёг Китай от поставок оружия России.

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