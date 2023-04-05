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Кнутов заявил, что ВС России серьёзно ответят на вступление Финляндии в НАТО

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Силовые структуры

Новая концепция внешней политики, допускающая нанесение превентивного удара, предполагает, что Москва принимает меры по обеспечению безопасности в ответ на усиление Финляндии и возможное присоединение к блоку НАТО.

Кнутов заявил, что ВС России серьёзно ответят на вступление Финляндии в НАТО

В беседе с iReactor военный историк Юрий Кнутов упомянул использование ракетной системы "Искандер-М", которая может нести ядерную боеголовку мощностью десять килотонн. Командование ВС РФ проведёт комплекс мер по укреплению ПВО.

"Оснований для принятий жёстких мер по отношению к Финляндии у нас много. Ответ будет достаточно серьёзный. Помимо создания двух новых военных округов будут усилены системы ПВО и ПРО, а также авиация и флот", — рассказал Кнутов.

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Финляндия в НАТО
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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