Комиссия СовФеда: все предатели России рано или поздно ответят по полной

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Госорганы страны тщательно отслеживают деятельность иностранных агентов и беглых предателей России, чтобы в будущем всех призвать к ответственности.

Об этом сообщила член Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Елена Афанасьева.

"Мы внимательно следим за тем, кому из иностранных агентов и других ставленников США будет выделяться финансирование в рамках реализации программ по вмешательству во внутренние дела РФ", — в ходе пресс-конференции в Москве отметила сенатор.

По её словам, все предатели рано или поздно будут наказаны за враждебные действия в отношении РФ, пишет "ПолитНавигатор". Все будут вычислены и понесут ответственность по закону, подытожила Афанасьева.