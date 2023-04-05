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Комиссия СовФеда: все предатели России рано или поздно ответят по полной

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Силовые структуры

Госорганы страны тщательно отслеживают деятельность иностранных агентов и беглых предателей России, чтобы в будущем всех призвать к ответственности.

Комиссия СовФеда: все предатели России рано или поздно ответят по полной

Об этом сообщила член Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Елена Афанасьева.

"Мы внимательно следим за тем, кому из иностранных агентов и других ставленников США будет выделяться финансирование в рамках реализации программ по вмешательству во внутренние дела РФ", — в ходе пресс-конференции в Москве отметила сенатор.

По её словам, все предатели рано или поздно будут наказаны за враждебные действия в отношении РФ, пишет "ПолитНавигатор". Все будут вычислены и понесут ответственность по закону, подытожила Афанасьева.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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