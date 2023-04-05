Госорганы страны тщательно отслеживают деятельность иностранных агентов и беглых предателей России, чтобы в будущем всех призвать к ответственности.
Об этом сообщила член Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Елена Афанасьева.
"Мы внимательно следим за тем, кому из иностранных агентов и других ставленников США будет выделяться финансирование в рамках реализации программ по вмешательству во внутренние дела РФ", — в ходе пресс-конференции в Москве отметила сенатор.
По её словам, все предатели рано или поздно будут наказаны за враждебные действия в отношении РФ, пишет "ПолитНавигатор". Все будут вычислены и понесут ответственность по закону, подытожила Афанасьева.
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