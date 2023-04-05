Группировка ВС Украины в Артёмовске может попасть в двойной котёл в течение четырёх недель

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские подразделения могут перейти от оперативного окружения Артёмовска к физическому. Оставшаяся в городе группировка ВСУ рискует попасть в двойной котёл в течение трёх-четырёх недель.

Первым этапом может стать наступательная операция, в результате которой будет установлен контроль над трассой Часов Яр—Красное. Если одновременно с этим российская сторона проведёт штурм села Богдановка, то у противника больше не будет возможности перебрасывать подкрепления, пишут военкоры "Военной хроники".

"В рамках второго этапа окружения артёмовского гарнизона ВСУ, предположительно, также могут быть проведены две крупные наступательные операции. Первая операция, предположительно, включает в себя вытеснение украинских подразделений <...> к западным окраинам города", — сообщает источник.

Вторая наступательная операция может заключаться в зачистке и установлении контроля над Хромовым и блокировке Красного.

Таким образом, образуются две линии контроля, которые на разных уровнях будут сдерживать ВСУ.

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