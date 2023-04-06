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РИА Новости: почти половину гаубиц НАТО в зоне СВО уничтожили "Ланцетами"

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Силовые структуры

Российские "Ланцеты" стали практически одними из основных средств контрбатарейной борьбы с западной техникой в зоне спецоперации, сообщил источник.

РИА Новости: почти половину гаубиц НАТО в зоне СВО уничтожили "Ланцетами"

По его данным, почти половину самоходных и буксируемых гаубиц Североатлантического альянса уничтожили при помощи барражирующими боеприпасами.

"Из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала этого года, конкретно дронами-камикадзе было поражено около 45 процентов". — рассказал источник РИА Новости.

Как уточнил собеседник агентства, речь в большинстве своём идёт о M777 (в народе "Три топора". — Прим. ред.) и САУ M109 Paladin.

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Названо безумное оружие, которое могут поставить Украине
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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