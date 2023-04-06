Politico: страны Евросоюза не смогли договориться, где закупать оружие для Украины

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Европейские страны не смогли прийти к единому решению по поводу того, где закупать новое оружие для продолжения военной помощи Киеву. Об этом пишет Politico.

По информации издания, власти Франции, Греции и Кипра выступают за производство техники на предприятиях, расположенных в Европе. Эти страны не хотят заключать соглашения с предпринимателями из Турции, сказано в материале.

При этом источники газеты считают, что европейские заводы не смогут выполнить задачу по быстрому производству оружия для украинской армии.

"Послы ЕС встретились, однако не смогли добиться существенного прогресса по поводу техники для Украины", — подчёркивается в публикации.

Ранее евродепутат Мик Уоллес заявил, что Европейский союз разжигает украинский конфликт и в то же время просит Китай предпринять шаги по его урегулированию.

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