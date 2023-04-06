RT: ВСУ предприняли попытку контратаки в ДНР и отступили, бросив тела погибших

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались контратаковать в районе населённого пункта Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Несмотря на то, что у них было 15 единиц техники, им пришлось отступить, бросив своих погибших бойцов. Об этом рассказал военкор RT Андрей Филатов.

Репортёр отметил, что ВСУ была поставлена боевая задача — выбить российских военных с занимаемых позиций. Но бойцы из батальона "Сомали" выдержали натиск и дали отпор.

Они начали работать артиллерией, подключилась также и "Спарта". На поле боя после неудачной атаки остались лежать тела погибших всушников.

В этом районе постоянно работает артиллерия, как российская, так и ВСУ, добавил журналист.

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