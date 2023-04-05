"РВ": появилось новое видео колонны бронеавтомобилей США MRAP в зоне СВО на Украине

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В украинских соцсетях продолжают публиковать видео с военной техникой, полученной от стран блока НАТО. Вероятно, вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут подготовку к анонсированному киевским режимом контрнаступлению. Роликом поделились военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На этот раз в кадр попала колонна из нескольких десятков американских боевых бронеавтомобилей MRAP. Где именно и когда снято видео — неизвестно.

Ранее в Сети появилось видео сожжённой колонны натовской техники пытавшейся атаковать позиции российских военных.