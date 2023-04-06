ФСБ: бывший член банды Басаева и Хаттаба задержан в КЧР за участие в убийстве 15 военных

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На территории Карачаево-Черкесии задержан бывший член банды Шамиля Басаева и Хаттаба, который участвовал в убийстве 15 военнослужащих РФ неподалёку от станицы Червленная в Чечне.

В пресс-службе ФСБ РФ журналистам сообщили, что подозреваемого удалось найти в Ногайском районе Карачаево-Черкесской республики. Речь идёт о гражданине России Абдуллялиме Джумагишиеве 1981 года рождения.

"В отношении него сформирована неопровержимая доказательная база в вооружённом нападении бандформирований Басаева и Хаттаба на военнослужащих Вооружённых сил России в октябре 1999 года", — пояснили в ФСБ.

После задержания Джумагишиев был допрошен следователем. Ему грозит наказание за бандитизм, вооружённый мятеж и посягательство на жизнь правоохранителя. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что действующий украинский президент Владимир Зеленский "идёт по стопам Басаева". Он призвал не щадить террористов.

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