На территории Карачаево-Черкесии задержан бывший член банды Шамиля Басаева и Хаттаба, который участвовал в убийстве 15 военнослужащих РФ неподалёку от станицы Червленная в Чечне.
В пресс-службе ФСБ РФ журналистам сообщили, что подозреваемого удалось найти в Ногайском районе Карачаево-Черкесской республики. Речь идёт о гражданине России Абдуллялиме Джумагишиеве 1981 года рождения.
"В отношении него сформирована неопровержимая доказательная база в вооружённом нападении бандформирований Басаева и Хаттаба на военнослужащих Вооружённых сил России в октябре 1999 года", — пояснили в ФСБ.
После задержания Джумагишиев был допрошен следователем. Ему грозит наказание за бандитизм, вооружённый мятеж и посягательство на жизнь правоохранителя. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что действующий украинский президент Владимир Зеленский "идёт по стопам Басаева". Он призвал не щадить террористов.
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