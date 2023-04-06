"Ъ": двоих мобилизованных приговорили к трём годам колонии за отказ выполнять приказ командования ВС РФ

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Второй Западный окружной военный суд в Москве признал законным трехлётний приговор, вынесенный двоим мобилизованным Юрию Дегтяреву и Алексею Селиванову. Они отказались выполнять приказ командования об отправке в зону СВО на Украине, пишет "Коммерсантъ".

С учётом признания вины осуждёнными адвокаты просили смягчить наказание. Однако апелляционная инстанция отказала защите.

Согласно материалам дела, Дегтярева и Селиванова призвали осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации. В ноябре они заявили командиру о нежелании получить бронезащиту с оружием и отправляться в зону спецоперации. После этого в отношении военнослужащих возбудили уголовное дело по статье 332 Уголовного кодекса РФ ("Неисполнение приказа"). Следствие полагает, что мобилизованные подорвали воинскую дисциплину и авторитет командования.

22 декабря каждый из военных приговорён к трём годам колонии.

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