Второй Западный окружной военный суд в Москве признал законным трехлётний приговор, вынесенный двоим мобилизованным Юрию Дегтяреву и Алексею Селиванову. Они отказались выполнять приказ командования об отправке в зону СВО на Украине, пишет "Коммерсантъ".
С учётом признания вины осуждёнными адвокаты просили смягчить наказание. Однако апелляционная инстанция отказала защите.
Согласно материалам дела, Дегтярева и Селиванова призвали осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации. В ноябре они заявили командиру о нежелании получить бронезащиту с оружием и отправляться в зону спецоперации. После этого в отношении военнослужащих возбудили уголовное дело по статье 332 Уголовного кодекса РФ ("Неисполнение приказа"). Следствие полагает, что мобилизованные подорвали воинскую дисциплину и авторитет командования.
22 декабря каждый из военных приговорён к трём годам колонии.
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