Алексей Арестович напомнил, что Украина после распада СССР обладала третьим ядерным запасом в мире после США и России.
Украинский военный аналитик упрекнул Запад в том, что он заставил Украину отказаться от ядерного оружия. Он уверен, что компенсировать это может только принятием страны в Североатлантический альянс и оснащением ВСУ по последнему слову военной техники.
"После победы в этой войне нам нужны будут реальные гарантии того, что Россия не начнет второе вторжение, учтя все уроки", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Арестович обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума. Он уверен, что уберечь Украину от внешней агрессии поможет только становление страны ядерной державой.
Ранее Алексея Арестовича разозлили извинения Билла Клинтона перед Украиной.
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