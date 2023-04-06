Арестович заявил, что Украина должная стать ядерной державой

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Алексей Арестович напомнил, что Украина после распада СССР обладала третьим ядерным запасом в мире после США и России.

Украинский военный аналитик упрекнул Запад в том, что он заставил Украину отказаться от ядерного оружия. Он уверен, что компенсировать это может только принятием страны в Североатлантический альянс и оснащением ВСУ по последнему слову военной техники.

"После победы в этой войне нам нужны будут реальные гарантии того, что Россия не начнет второе вторжение, учтя все уроки", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума. Он уверен, что уберечь Украину от внешней агрессии поможет только становление страны ядерной державой.

Ранее Алексея Арестовича разозлили извинения Билла Клинтона перед Украиной.

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