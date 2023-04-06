The Wall Street Journal: в НАТО думают над "утешительным призом" для Украины

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские журналисты заявили, что страны-участницы военно-политического блока НАТО размышляют над подарком для Киева. Таким образом они хотят поддержать Украину после присоединения Финляндии к альянсу, объяснили в СМИ.

Как отметили в The Wall Street Journal, членство Украины больше не является частью повестки объединения.

"Лидеры обсуждают, какой утешительный приз предложить, чтобы ободрить Киев, не обещая слишком многого", — сказали авторы статьи.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала альянсу НАТО отправиться на пенсию.

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