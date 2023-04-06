Американские журналисты заявили, что страны-участницы военно-политического блока НАТО размышляют над подарком для Киева. Таким образом они хотят поддержать Украину после присоединения Финляндии к альянсу, объяснили в СМИ.
Как отметили в The Wall Street Journal, членство Украины больше не является частью повестки объединения.
"Лидеры обсуждают, какой утешительный приз предложить, чтобы ободрить Киев, не обещая слишком многого", — сказали авторы статьи.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала альянсу НАТО отправиться на пенсию.
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