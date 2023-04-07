Пентагон начал расследование по утечкам сведений о запланированном наступлении Украины

Министерство обороны США проводит расследование в отношении инцидента с утечкой секретных документов Сеть по предстоящему украинскому "контрнаступлению", сообщили в военном ведомстве.

Якобы материалы содержали планы США и Североатлантического альянса по поставкам военной техники и вооружений киевскому режиму.

"Раскрытия в оригинальных документах, которые представлены в виде фотографий графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и других планов, представляют собой серьёзное нарушение американской разведки", — передаёт The New York Times.

Как подчеркнули авторы, часть из графиков и данных были изменены, вероятно, с целью дезинформировать Москву. Но подобный просчёт в контексте данных нанесёт серьёзный ущерб западным партнёрам киевского режима.

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