"Военная мысль": МиГ-31 и Ил-76 научат сбивать спутники неприятеля ракетами и лазером

Российские конструкторы заканчивают работы по оснащению самолётов противоспутниковым оружием: истребитель-перехватчик МиГ-31Д получит противоспутниковую ракету, а транспортный Ил-76 — боевые лазеры.

Об этом сообщает журнал "Военная мысль", издаваемый Министерством обороны РФ.

По данным авторов материала, после модификации МиГ-31 станет полноценным комплексом противокосмической обороны "Контакт", вооружённым специальными боеприпасами, способными сбивать объекты неприятеля на околоземной орбите. Транспортный самолёт Ил-76 сможет не только засвечивать датчики спутников с помощью боевой лазерной системы "Пересвет", но и повреждать их мегаваттным лазером А60 "Сокол-Эшелон".

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