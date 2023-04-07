Все попытки ВСУ организовать контрнаступление в Донбассе оканчиваются провалом и большими потерями, рассказал командир 110 бригады ДНР с позывным "Скиф".
"Противник в панике, постоянно требует подмогу, ежедневно теряет своих бойцов", — пояснил он в интервью военкору Евгению Лисицыну.
Постоянный контроль линии боевого соприкосновения с помощью разведывательных беспилотников, добавил военнослужащий, позволяет вовремя обнаруживать диверсионные группы противника, которые уничтожаются артиллерийским огнём.
"Шансов у противника пройти нет", — заверил "Скиф".
Ранее военные журналисты опубликовали видео внезапного штурма группировки "Отважные" на позиции ВСУ под Кременной.
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