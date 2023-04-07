Комбриг ДНР "Скиф": Противник в панике, постоянно требует подмогу

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Все попытки ВСУ организовать контрнаступление в Донбассе оканчиваются провалом и большими потерями, рассказал командир 110 бригады ДНР с позывным "Скиф".

"Противник в панике, постоянно требует подмогу, ежедневно теряет своих бойцов", — пояснил он в интервью военкору Евгению Лисицыну.

Постоянный контроль линии боевого соприкосновения с помощью разведывательных беспилотников, добавил военнослужащий, позволяет вовремя обнаруживать диверсионные группы противника, которые уничтожаются артиллерийским огнём.

"Шансов у противника пройти нет", — заверил "Скиф".

Ранее военные журналисты опубликовали видео внезапного штурма группировки "Отважные" на позиции ВСУ под Кременной.

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