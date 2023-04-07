Агент Вооружённых сил Украины (ВСУ) и его помощник задержаны на территории Херсонской области за сбор информации о размещении и численности российских подразделений в регионе.
Как сообщили в пресс-службе ФСБ, подозреваемые с помощью электронных мессенджеров отправляли сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) сведения о перемещении российской армии с точными координатами. Отмечается, что злоумышленники также предоставляли СБУ данные о военной технике, которую ВС РФ используют в районе Херсона.
В дальнейшем украинские боевики благодаря этой информации осуществляли корректировку артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российских военнослужащих, уточнили в ведомстве.
Против агента и его помощника возбудили уголовные дела по факту шпионажа. Им грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее врио руководителя Херсонской области Владимир Сальдо порекомендовал Киеву готовиться к эвакуации с правобережья.
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