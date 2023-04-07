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Армения примет участие в военных учениях в Европе под руководством Сухопутных войск США

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Силовые структуры

Официальный представитель Минобороны Армении Арам Торосян сообщил, что в 2023 году страна примет участие в учениях, организаторами которых является руководство Сухопутных войск США.

Армения примет участие в военных учениях в Европе под руководством Сухопутных войск США

Об этом написали в "Арменпресс". Как отметили в военном ведомстве республики, учения KFOR и Sabre Junction пройдут на территории Европы.

Также журналисты заявили, что на официальном сайте Пентагона в качестве участника в мероприятиях Defender 2023 чиновники указывали Ереван, но через какое-то время убрали Армению из перечня.

Ранее член парламента Армении от правящей партии Гагик Мелконян после решения Гаагского суда об аресте президента РФ Владимира Путина порекомендовал ему не появляться в республике.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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