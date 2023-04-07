Футболист Кержаков объяснил свой отъезд из России: "Мне страшно"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Тренер Александр Кержаков, бывший футболист "Зенита" и сборной России, объяснил, почему решил уехать осенью прошлого года из РФ. Спортсмен заявил в интервью на YouTube-канале, что не считает это эмиграцией, несмотря на длительность пребывания за границей и причины, которые привели к принятию такого решения.

По словам Кержакова, "поехать туда, где тепло", и быть там, ему пришлось из-за сложившейся ситуации. Он заявил, что не сбежал и не отрёкся от родины, а просто уехал "в данный промежуток времени".

Футболист также признался, что ему и его жене стало страшно, когда он осознал масштабность всего происходящего, постоянно читая новости о спецоперации на Украине.

"Мне страшно. Я никогда в жизни не мог поверить, что такое возможно", — заключил Кержаков.

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