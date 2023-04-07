Пресс-секретарь МИД Литвы Паулина Левицките рассказала о гражданах страны, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева.
По данным внешнеполитического ведомства, двое литовцев получили ранения под Артёмовском (Бахмутом). Как отметили в министерстве, одного военного уже выписали. Другого пострадавшего медики прооперировали, добавили в МИД. Вместе с этим Левицките подчеркнула, что состояние гражданина врачи оценивают как среднее.
Ранее глава Государственной языковой инспекции Литвы Аудрюс Валотка попросил украинских беженцев учить местный язык, чтобы не ассоциироваться с "русскими оккупантами".
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Появилось видео с ведением огня украинскими диверсантами в Брянской области.