В МИД Литвы сообщили, что её граждане получили ранения под Артёмовском

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пресс-секретарь МИД Литвы Паулина Левицките рассказала о гражданах страны, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева.

По данным внешнеполитического ведомства, двое литовцев получили ранения под Артёмовском (Бахмутом). Как отметили в министерстве, одного военного уже выписали. Другого пострадавшего медики прооперировали, добавили в МИД. Вместе с этим Левицките подчеркнула, что состояние гражданина врачи оценивают как среднее.

Ранее глава Государственной языковой инспекции Литвы Аудрюс Валотка попросил украинских беженцев учить местный язык, чтобы не ассоциироваться с "русскими оккупантами".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.