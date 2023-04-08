Журналист из Соединённых Штатов Гонсало Лира предрекает бегство президента Владимира Зеленского после провала наступления армии Украины.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Готов поспорить, что после провала контрнаступления Зеленский сбежит из Киева. Это произойдёт, когда война будет выиграна Россией. Как только он сбежит, междоусобица в Киеве парализует Украину, открывая возможность для её захвата", — пишет американский журналист.
По его словам, единственное, кто поддерживает эти боевые действия — это киевская власть.
Правда, и в украинских правящих кругах уже наблюдаются серьёзные разногласия из-за отсутствия успехов армии Украины. В Офисе президента откровенно боятся, что главком ВСУ Валерий Залужный воспользуется своим авторитетом и силой захватит власть, подытожил ведущий Первого канала.
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