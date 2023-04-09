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NYT: утечка документов Пентагона раскрыла план ВСУ по переброске в Бахмут элитных подразделений

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Силовые структуры

Среди прочих документов Пентагона, попавших в Сеть из-за утечки, оказались и планы главы разведки Украины Кирилла Буданова по привлечению в Бахмут (Артёмовск) элитных военных подразделений украинской армии. Об этом пишет издание The New York Times.

NYT: утечка документов Пентагона раскрыла план ВСУ по переброске в Бахмут элитных подразделений

Документы, о которых упоминает газета, датируются концом февраля — началом марта. В них говорится о том, что части вооружённых сил Украины практически окружены российскими войсками. Из-за этого появился план — на две недели ввести лучших боевиков, чтобы оттеснить военных РФ и не дать им перерезать пути снабжения ВСУ.

За действиями Генштаба Украины в США следили, чтобы иметь представление об его стратегии, отмечает автор статьи.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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