NYT: утечка документов Пентагона раскрыла план ВСУ по переброске в Бахмут элитных подразделений

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Среди прочих документов Пентагона, попавших в Сеть из-за утечки, оказались и планы главы разведки Украины Кирилла Буданова по привлечению в Бахмут (Артёмовск) элитных военных подразделений украинской армии. Об этом пишет издание The New York Times.

Документы, о которых упоминает газета, датируются концом февраля — началом марта. В них говорится о том, что части вооружённых сил Украины практически окружены российскими войсками. Из-за этого появился план — на две недели ввести лучших боевиков, чтобы оттеснить военных РФ и не дать им перерезать пути снабжения ВСУ.

За действиями Генштаба Украины в США следили, чтобы иметь представление об его стратегии, отмечает автор статьи.

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