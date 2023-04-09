В Киеве сказали, почему Китай не говорит с Украиной и США: не видит смысла

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пекин не собирается подыгрывать ни киевскому режиму, который обычный звонок вежливости покажет как жуткую "перемогу", ни Вашингтону, чтобы не поддерживать предвыборную кампанию Байдена.

Об этом сообщил киевский политолог Руслан Бортник.

"Китай сегодня не видит смысла для переговоров, он не считает, что эти переговоры могут закончиться каким-либо продвижением. Кроме того, ему ничего от нас не надо. Украина Китаю важна стратегически, но только в том случае, если она будет менее зависима от внешних игроков, более привлекательна в этой части, более суверенна — не на нынешнем этапе", — отметил эксперт.

А звонок вежливости трактовался бы на Украине политическим успехом, и КНР этого делать не хочет. Пекин не считает нужным поддерживать нынешнее руководство Незалежной, отметил Бортник.

С президентом Байденом та же история, поскольку китайская сторона не хочет его поддерживать перед избирательной кампанией. Китай демонстрирует избирателю в США, что у Джо Байдена нормальных отношений с Пекином не будет, подытожил киевский пропагандист.