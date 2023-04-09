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В Киеве сказали, почему Китай не говорит с Украиной и США: не видит смысла

1:10
Силовые структуры

Пекин не собирается подыгрывать ни киевскому режиму, который обычный звонок вежливости покажет как жуткую "перемогу", ни Вашингтону, чтобы не поддерживать предвыборную кампанию Байдена.

В Киеве сказали, почему Китай не говорит с Украиной и США: не видит смысла

Об этом сообщил киевский политолог Руслан Бортник.

"Китай сегодня не видит смысла для переговоров, он не считает, что эти переговоры могут закончиться каким-либо продвижением. Кроме того, ему ничего от нас не надо. Украина Китаю важна стратегически, но только в том случае, если она будет менее зависима от внешних игроков, более привлекательна в этой части, более суверенна — не на нынешнем этапе", — отметил эксперт.

А звонок вежливости трактовался бы на Украине политическим успехом, и КНР этого делать не хочет. Пекин не считает нужным поддерживать нынешнее руководство Незалежной, отметил Бортник.

С президентом Байденом та же история, поскольку китайская сторона не хочет его поддерживать перед избирательной кампанией. Китай демонстрирует избирателю в США, что у Джо Байдена нормальных отношений с Пекином не будет, подытожил киевский пропагандист.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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