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Popular Mechanics: российские ядерные торпеды "Посейдон" стали оружием апокалипсиса

1:01
Силовые структуры

Новейшие ядерные торпеды "Посейдон" ВС России — это оружие апокалипсиса, сообщает американский журнал Popular Mechanics.

Popular Mechanics: российские ядерные торпеды "Посейдон" стали оружием апокалипсиса

По информации издания, у этих торпед почти неисчерпаемая дальность поражения и высокие скоростные параметры из-за ядерного реактора на жидком металле.

"Каждая торпеда "Посейдон" характеризуется весомой мощью примерно в две мегатонны", — подчёркивается в публикации.

Автор материала считает, что власти РФ способны развернуть данное оружие рядом с Тихим океаном. Это создаст прямую угрозу для американских военно-морских баз и нескольких крупных городов, находящихся на западном побережье, уточнил обозреватель.

Как пояснил журналист, применение торпед "Посейдон" российскими войсками приведёт к колоссальным разрушениям. Он напомнил, что РФ строит новые подводные лодки для запуска своих "ужасающих торпед, предвещающих апокалипсис".

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Мифы и факты о тактическом ядерном ударе. Как спасти СВО? / Максим Климов
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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