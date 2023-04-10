Новейшие ядерные торпеды "Посейдон" ВС России — это оружие апокалипсиса, сообщает американский журнал Popular Mechanics.
По информации издания, у этих торпед почти неисчерпаемая дальность поражения и высокие скоростные параметры из-за ядерного реактора на жидком металле.
"Каждая торпеда "Посейдон" характеризуется весомой мощью примерно в две мегатонны", — подчёркивается в публикации.
Автор материала считает, что власти РФ способны развернуть данное оружие рядом с Тихим океаном. Это создаст прямую угрозу для американских военно-морских баз и нескольких крупных городов, находящихся на западном побережье, уточнил обозреватель.
Как пояснил журналист, применение торпед "Посейдон" российскими войсками приведёт к колоссальным разрушениям. Он напомнил, что РФ строит новые подводные лодки для запуска своих "ужасающих торпед, предвещающих апокалипсис".
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