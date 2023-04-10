После утечки секретных документов, касающихся контрнаступления вооружённых сил Украины (ВСУ) Киев изменил планы в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
По его словам, некоторые из своих военных планов Украина уже изменила. Произошло это из-за попадания в Сеть секретных документов Пентагона.
Телеканал не уточнил, в чём именно заключается изменение "военных планов" и какого они масштаба.
Напомним, ранее появились сообщения, что в Сеть попала также секретная карта Пентагона с расстановкой сил вокруг Артёмовска. В Киеве назвали это фейками.
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