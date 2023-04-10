Арестович о сражающихся на стороне РФ украинцах: После третьего тоста начинают петь по-украински

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Алексей Арестович рассказал, что уроженцы Украины в большом количестве сражаются в российской армии против ВСУ.

Украинский военный аналитик отметил, что украинское прошлое не мешает бывшим согражданам наносить удары по украинским городам. В пример он привёл лётчика из Кременчуга.

"В войсках РФ — множество украинцев, а Тюмени и на Дальнем Востоке после третьего тоста начинают петь по-украински", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Он уверен, что политическая культура важнее этнической. Арестович напомнил, что Владлен Татарский был "не из Вологды". Уроженцем Украины, по словам Арестовича, является командующий ВДВ РФ.

Аналитик отметил, что для человека нормально, если он не скрывает своих убеждений, не опасаясь набега "ватных ли комсомольцев или вышивальных".

Ранее Арестович пообещал сделать из России Соединённые Штаты за 10 лет.

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