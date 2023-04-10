Удар упавшего у ЗАЭС украинского дрона мог вызвать техногенную катастрофу европейского масштаба

Удар украинского беспилотника, упавшего в непосредственной близости к Запорожской АЭС, мог обернуться катастрофой общеевропейского масштаба. Об этом журналистам рассказал представитель российских силовых структур.

Напомним, что дрон ВСУ упал в непосредственной близости к ЗАЭС. Им оказался ударный беспилотник польского производства Warmate. При его осмотре выяснилось, что БПЛА нёс на себе два килограмма взрывчатки.

"Могла произойти авария, способная привести к техногенной катастрофе с крайне негативными последствиями не только для Украины и России, но и ряда стран Европы", — сказал представитель силовых структур.

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