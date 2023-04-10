Ходарёнок заявил, что РФ сделает акцент на ПВО и баллистических ракетах на границе с Финляндией

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Значительный рост западного присутствия в Финляндии после вступления государства в НАТО остаётся под вопросом. Членство Хельсинки в альянсе и закупка F-35 оказывают давление на оборону РФ. Предполагается, что ответ Москвы будет ассиметричным. Об этом пишет MWM.

Российские офицеры подчёркивали, что упор будет сделан на артиллерийские и ракетные силы.

"Вполне возможно, что в состав этой группировки войдут ракетные бригады "Искандер-М” и артиллерийские бригады большой мощности, имеющие на оснащении ядерные боеприпасы", — заявил полковник Михаил Ходарёнок.

Он не исключил использования Россией ядерно-минных заграждений вдоль границы с новыми членами НАТО.

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