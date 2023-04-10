Значительный рост западного присутствия в Финляндии после вступления государства в НАТО остаётся под вопросом. Членство Хельсинки в альянсе и закупка F-35 оказывают давление на оборону РФ. Предполагается, что ответ Москвы будет ассиметричным. Об этом пишет MWM.
Российские офицеры подчёркивали, что упор будет сделан на артиллерийские и ракетные силы.
"Вполне возможно, что в состав этой группировки войдут ракетные бригады "Искандер-М” и артиллерийские бригады большой мощности, имеющие на оснащении ядерные боеприпасы", — заявил полковник Михаил Ходарёнок.
Он не исключил использования Россией ядерно-минных заграждений вдоль границы с новыми членами НАТО.
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