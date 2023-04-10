Марков заявил, что армия РФ применит стратегию Курской битвы при наступлении ВСУ

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал, к какой хитрости прибегнет Пентагон, чтобы сделать наступление ВСУ максимально эффективным.

Марков отметил, что российская армия, согласно мнению военных аналитиков, выбрала метод противостояния ВСУ.

"Ждать наступления ВСУ. Поймать его. Перемолоть ВСУ. Перейти в контрнаступление. Это аналог стратегии в Курской битве", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт уверен, что Пентагон пытается запутать руководство ВС РФ, скрывая направление удара.

Марков не исключил, что от украинской армии следует ждать "сметающий удар".

"Считается, что таким ошеломительным ударом может быть воздушная армада дронов", — выразил свою точку зрения политолог.

Марков предположил, что бдительность Генштаба пытаются усыпить заявлениями о слабости и неготовности ВСУ к масштабному наступлению.

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