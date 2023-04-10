Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали о новом успехе армии РФ.
На Херсонщине произошёл мощнейший взрыв: "умная бомба" уничтожила объект противника. Опубликована соответствующая видеозапись.
В ходе авиаудара ВКС России управляемыми планирующими бомбами уничтожили вражеский военный объект в районе Змиевки в Бериславском районе Херсонской области. Там войска Вооружённых сил Украины сосредоточили технику и боеприпасы.
Ранее сообщалось, что ВС России воспользуются истощением ПВО врага и переломят ход СВО.
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