РВ: "умная бомба" ВС России нанесла удар по складу боеприпасов ВС Украины в Херсонской области

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали о новом успехе армии РФ.

На Херсонщине произошёл мощнейший взрыв: "умная бомба" уничтожила объект противника. Опубликована соответствующая видеозапись.

В ходе авиаудара ВКС России управляемыми планирующими бомбами уничтожили вражеский военный объект в районе Змиевки в Бериславском районе Херсонской области. Там войска Вооружённых сил Украины сосредоточили технику и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что ВС России воспользуются истощением ПВО врага и переломят ход СВО.