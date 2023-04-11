Известный украинский велогонщик присоединился к ВСУ и был ликвидирован под Артёмовском

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские власти сообщили, что в боях под Артёмовском (Бахмутом) был убит известный велогонщик Константин Денека, воевавший на стороне Киева.

Участник команды Leader Citroen Team, в составе которой он выиграл несколько мировых состязаний, некоторое время назад подписал контракт со спецподразделением Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В составе группы военнослужащих 40-летний спортсмен был переброшен под Артёмовска, где 10 дней назад получил смертельное ранение.

Ранее российский военный корреспондент рассказал, что в результате ожесточённых боёв город "залит кровью" украинских националистов.

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