Украинские власти сообщили, что в боях под Артёмовском (Бахмутом) был убит известный велогонщик Константин Денека, воевавший на стороне Киева.
Участник команды Leader Citroen Team, в составе которой он выиграл несколько мировых состязаний, некоторое время назад подписал контракт со спецподразделением Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В составе группы военнослужащих 40-летний спортсмен был переброшен под Артёмовска, где 10 дней назад получил смертельное ранение.
Ранее российский военный корреспондент рассказал, что в результате ожесточённых боёв город "залит кровью" украинских националистов.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.