Марочко: ВСУ устроили "радиоигру" и на разных частотах сообщают о готовящемся наступлении

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) по радиосвязи распространяют данные о готовящемся наступлении, сообщил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Он назвал такие действия украинских боевиков "радиоигрой". Подполковник усомнился в достоверности распространяемой информации. По его словам, военные ВСУ два-три раза в день заявляют о подготовке к атаке в зоне ответственности второго армейского корпуса Вооружённых сил России.

"На различных радиочастотах от украинских боевиков приходят ложные сообщения о действиях наступательного характера либо о готовящихся ударах по неподтверждённым целям", — отметил Марочко в беседе с ТАСС.

Как пояснил подполковник, главная цель подразделений ВСУ — запутать разведчиков РФ.

Ранее американские аналитики допустили, что Киев провалит весеннее контрнаступление из-за проблем с поставками боеприпасов и техники.

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