Военный эксперт Ушаков об угрозе "Посейдона" для США: "Такую лодку можно в любую точку океана заслать"

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский журнал Popular Mechanics называет новейшие российские ядерные торпеды "Посейдон" оружием апокалипсиса. Об этом подробнее рассказал специалист по подводному атомному флоту, военный эксперт Николай Ушанов в интервью "Царьграду".

Он поясняет, что "Посейдон" — это даже не торпеда, а глубоководный аппарат, поскольку его длина составляет 20 метров, что эквивалентно огромной субмарине весом сто тонн. Кроме того, это оружие имеет титановый корпус и работает на микрореакторе на жидком металле, а также несёт на себе стомегатонный ядерный заряд, что делает его уникальным и опасным вооружением.

"Мало того, такую лодку можно же в любую точку океана заслать, чтобы она где-то там затаилась и подождала немножечко. В засаде посидела", — отметил Ушанов.

Также Ушанов напомнил, что у "Посейдона" есть носитель — подводная лодка "Белгород". В настоящее время только одна такая субмарина находится на вооружении России, но строятся ещё.

"Конечно, американцы боятся этой штуки, потому что взрыв может быть подобен цунами", — сказал эксперт.

По его словам, волна, вызванная "Посейдоном", способна уничтожить не только прибрежные зоны, но и группы военных кораблей, находящиеся в зоне поражения.

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