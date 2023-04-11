Американский журнал Popular Mechanics называет новейшие российские ядерные торпеды "Посейдон" оружием апокалипсиса. Об этом подробнее рассказал специалист по подводному атомному флоту, военный эксперт Николай Ушанов в интервью "Царьграду".
Он поясняет, что "Посейдон" — это даже не торпеда, а глубоководный аппарат, поскольку его длина составляет 20 метров, что эквивалентно огромной субмарине весом сто тонн. Кроме того, это оружие имеет титановый корпус и работает на микрореакторе на жидком металле, а также несёт на себе стомегатонный ядерный заряд, что делает его уникальным и опасным вооружением.
"Мало того, такую лодку можно же в любую точку океана заслать, чтобы она где-то там затаилась и подождала немножечко. В засаде посидела", — отметил Ушанов.
Также Ушанов напомнил, что у "Посейдона" есть носитель — подводная лодка "Белгород". В настоящее время только одна такая субмарина находится на вооружении России, но строятся ещё.
"Конечно, американцы боятся этой штуки, потому что взрыв может быть подобен цунами", — сказал эксперт.
По его словам, волна, вызванная "Посейдоном", способна уничтожить не только прибрежные зоны, но и группы военных кораблей, находящиеся в зоне поражения.
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