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The Hill: утечка секретов Пентагона нанесла серьёзный удар по Украине перед контрнаступлением

Силовые структуры

Крупная утечка секретных данных Пентагона уже нанесла серьёзный удар по военным усилиям Киева в преддверии готовящегося весеннего контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет The Hill, ссылаясь на сотрудника Центра анализа европейской политики Курта Волкера.

The Hill: утечка секретов Пентагона нанесла серьёзный удар по Украине перед контрнаступлением

По словам эксперта, утечка показала всему миру "моментальный снимок" реальных оценок и взглядов Вашингтона на украинский конфликт.

"Это может дать некоторые подсказки относительно качества нашей информации, откуда мы её получаем", — подчеркнул Волкер.

Как пояснили обозреватели издания, США создали разведывательную угрозу для украинской армии. Они считают, что самая тревожная утечка — это сведения об истощении запасов систем противовоздушной обороны (ПВО) на Украине.

Журналисты также обратили внимание на "непривычное молчание" Москвы после попадания секретных файлов Пентагона в соцсети. 

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"Скоро начнется": Где ждать наступление ВСУ? РОГОВ раскрыл планы врага
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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