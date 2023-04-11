The Hill: утечка секретов Пентагона нанесла серьёзный удар по Украине перед контрнаступлением

Крупная утечка секретных данных Пентагона уже нанесла серьёзный удар по военным усилиям Киева в преддверии готовящегося весеннего контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет The Hill, ссылаясь на сотрудника Центра анализа европейской политики Курта Волкера.

По словам эксперта, утечка показала всему миру "моментальный снимок" реальных оценок и взглядов Вашингтона на украинский конфликт.

"Это может дать некоторые подсказки относительно качества нашей информации, откуда мы её получаем", — подчеркнул Волкер.

Как пояснили обозреватели издания, США создали разведывательную угрозу для украинской армии. Они считают, что самая тревожная утечка — это сведения об истощении запасов систем противовоздушной обороны (ПВО) на Украине.

Журналисты также обратили внимание на "непривычное молчание" Москвы после попадания секретных файлов Пентагона в соцсети.

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