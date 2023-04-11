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Козюлин: граница с Финляндией защищена флотом РФ с самым мощным ракетно-ядерным оружием

1:31
Силовые структуры

На границе с Финляндией стоят мощные военные силы РФ, поэтому дополнительного укрепления не потребуется. Об этом сообщил профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, комментируя в интервью Pravda.Ru обстановку вокруг Финляндии после её вступления в НАТО.

Козюлин: граница с Финляндией защищена флотом РФ с самым мощным ракетно-ядерным оружием

По его словам, России следует принять некоторые меры военного характера для демонстрации своей позиции по поводу членства Финляндии в Североатлантическом альянсе. Как пояснил эксперт, финны должны почувствовать, что "накликали" ответную реакцию Москвы.

"Думаю, укреплять границу с Финляндией так, как это происходит на границе с Украиной, не стоит. Граница у нас была и так всегда. И военные силы там стоят мощные. Например, Северный флот РФ с самым мощным ракетно-ядерным оружием среди всех флотов", — отметил Козюлин.

Он также оценил обстановку в Финском заливе. Профессор объяснил, что никто не имеет права блокировать России доступ в её порты. В ином случае Москва будет воспринимать такой шаг в качестве "акта войны", указал эксперт. При этом он усомнился в том, что Финляндия и другие страны НАТО действительно размышляют о блокировке залива.

Ранее военспец Василий Дандыкин предрёк решительный ответ России, если НАТО с помощью Финляндии, вступившей в альянс 4 апреля, попытается ограничить движение в Финском заливе.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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