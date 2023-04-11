Танку Т-72Б3 удалось выдержать прямое попадание вражеского дрона-камикадзе благодаря крепкой броне.
Командир боевой машины с позывным "Лихой" рассказал, что экипаж отработал в Марьинке и уже отправлялся на свои позиции. Однако по танку был нанесён мощный удар ВСУ. После попадания дрона начал детонировать боекомплект пулемёта, из-за чего эвакуироваться было невозможно.
"Чуть подзатухло, БК прогорел, и второй танчик подъехал. Команда поступила на эвакуацию. Быстро, чётко среагировали, эвакуировались и уехали", — рассказал "Лихой" в беседе с "Архангелом спецназа".
Он отметил, что экипаж вёл себя спокойно. Все действия происходили слаженно, никакой паники не было. Т-72Б3 в скором времени также эвакуируют из Марьинки, заявил командир.
"И будет на нём продолжать гасить", — указал он.
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