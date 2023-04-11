Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, который принадлежал противнику.
По данным военного ведомства, объект находился в районе села Миролюбовка Запорожской области.
Вместе с этим в министерстве рассказали об уничтожении склада артиллерийских снарядов 110-й механизированной бригады ВСУ. Как отметили в МО, хранилище находилось в районе посёлка Очеретино Донецкой Народной Республики.
Также в Минобороны заявили, что российские военные ликвидировали у Дылеевки ДНР американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.