Российские военные уничтожили радиолокатор ЗРК С-300 противника в Запорожской области

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, который принадлежал противнику.

По данным военного ведомства, объект находился в районе села Миролюбовка Запорожской области.

Вместе с этим в министерстве рассказали об уничтожении склада артиллерийских снарядов 110-й механизированной бригады ВСУ. Как отметили в МО, хранилище находилось в районе посёлка Очеретино Донецкой Народной Республики.

Также в Минобороны заявили, что российские военные ликвидировали у Дылеевки ДНР американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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