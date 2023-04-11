Тульские десантники ответили на просьбу жён мобилизованных вернуть их домой: "Не позорьте нас"

Военнослужащие Тульской 106-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, записали видеообращение ко всей стране, а также к своим переживающим и любящим жёнам. Они заявили, что у них всё в порядке и им всего хватает. Ролик появился в Telegram-каналах.

Ранее в Сеть попало видео, где жёны и матери мобилизованных из Тульской области обратились к президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой вернуть их мужей и сыновей домой, так как их якобы ничем не обеспечили и отправляют штурмовать позиции противника с "голыми руками". Однако после разговоров с командирами на местах выяснилось, что это неправда.

Бойцы из 137-го парашютно-десантного полка заявили, что у них есть всё необходимое, в том числе оружие, продовольствие, средства связи и разведки, беспилотники и техника. При этом помощь постоянно оказывают неравнодушные граждане и губернатор Тульской области.

Десантники призвали своих женщин не позорить их такими обращениями. Они также отметили, что сейчас мобилизованных стали отпускать в отпуска, дома побывали уже около ста человек, остальные на очереди.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло после жалобы на плохое отношение к мобилизованным из республики обратился в военную прокуратуру.

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