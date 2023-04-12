Спикер ВВС Украины Игнат: Киев поплатится жизнями за утечку данных из США

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат высказал своё мнение по поводу утечки секретных документов Пентагона, в которых содержатся планы НАТО и США, касающиеся усиления ВСУ. Представитель киевского командования заявил, что данная информация дорога, а её цена — жизни украинцев.

Спикер назвал опасной любую утечку информации, отметив, что её постоянного пытается получить Россия.

"Информация сегодня стоит очень дорого, и цена, которую мы платим, — это наши жизни", — заявил Игнат в беседе телеканалом Scripps News.

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