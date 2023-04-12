Корреспонденты РИА Новости показали последствия боёв за Артёмовск с высоты птичьего полёта

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Корреспонденты РИА Новости обнародовали видеозапись, на которой запечатлены последствия боёв за Артёмовск.

По словам журналистов, все здания в городе получили различные повреждения в результате столкновений. На записи видно, что некоторые объекты уже не подлежат восстановлению, например, городская администрация, где боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) организовали внутренний взрыв.

Во многих жилых домах на территории Артёмовска выбиты окна и разрушены крыши. Такие здания непригодны для нормальной жизни. Помимо домов, на территории города огнём сожжены деревья.

Ранее врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин пообещал восстановить Артёмовск. Он уточнил, что эта работа будет долгой и непростой.