Политолог Батурин: власти Украины попали в ловушку с планами по контрнаступлению

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев попал в ловушку с планами по наступательной операции на территории новых регионов РФ. Такое мнение выразил политолог из Крыма Денис Батурин.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) не готовы к контрудару, однако Запад заставляет их идти в атаку ради "срочной имиджевой победы". Он убеждён: Киеву и США важно доказать населению, что украинской армии не просто так предоставляют военную технику и боеприпасы.

"Киевские власти попали в ловушку с организацией контрнаступления, отсюда и постоянное оттягивание сроков его начала", — сообщил Батурин в беседе с РИА Новости.

Как пояснил эксперт, армия Украины, провалив операцию, лишится новых поставок оружия и финансирования со стороны НАТО. Он также не исключил, что Киев потеряет контроль над рядом населённых пунктов, расположенных на западе Украины.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль анонсировал контрнаступление ВСУ летом 2023 года, хотя несколько дней назад госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что украинская армия перейдёт в атаку уже в ближайшие недели.

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