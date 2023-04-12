Руководитель Минобороны Сербии Милош Вучевич прокомментировал данные Reuters, согласно которым Белград готов передавать ВСУ вооружение.
"В который раз опубликована ложь", — подчеркнул глава ведомства, передаёт РИА Новости.
По словам министра, таким образом противники пытаются дестабилизировать обстановку в стране. Они хотят сделать Сербию стороной конфликта, отметил Вучевич.
Ранее в Reuters изучили секретные документы Пентагона, которые оказались в Сети, и сообщили, что Белград выразил готовность отправлять Киеву оружие.
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