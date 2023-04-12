Глава Минобороны Сербии назвал информацию о поставках оружия на Украину ложью

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Минобороны Сербии Милош Вучевич прокомментировал данные Reuters, согласно которым Белград готов передавать ВСУ вооружение.

"В который раз опубликована ложь", — подчеркнул глава ведомства, передаёт РИА Новости.

По словам министра, таким образом противники пытаются дестабилизировать обстановку в стране. Они хотят сделать Сербию стороной конфликта, отметил Вучевич.

Ранее в Reuters изучили секретные документы Пентагона, которые оказались в Сети, и сообщили, что Белград выразил готовность отправлять Киеву оружие.

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