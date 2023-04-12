РИА Новости: у контрнаступления ВСУ нет шансов на успех

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Даже если так называемое контрнаступление вооружённых сил Украины (ВСУ) состоится, никаких шансов на успех у него нет. Об этом заявил источник РИА Новости.

Собеседник агентства прокомментировал высказывание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о контрнаступлении, которое может начаться "уже летом".

По мнению источника, заявления Киева о подготовке контрнаступления ВСУ направлены на то, чтобы получить как можно больше помощи от стран Запада. Однако на Западе никогда ничего бескорыстно не делают и рассчитывают на то, что нынешние вложения в Украину многократно окупятся.

Ранее появились сообщения, что Сербия якобы согласилась поставить летальное вооружение Украине. Однако позже в Минобороны республики эту информацию опровергли.

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