Даже если так называемое контрнаступление вооружённых сил Украины (ВСУ) состоится, никаких шансов на успех у него нет. Об этом заявил источник РИА Новости.
Собеседник агентства прокомментировал высказывание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о контрнаступлении, которое может начаться "уже летом".
По мнению источника, заявления Киева о подготовке контрнаступления ВСУ направлены на то, чтобы получить как можно больше помощи от стран Запада. Однако на Западе никогда ничего бескорыстно не делают и рассчитывают на то, что нынешние вложения в Украину многократно окупятся.
Ранее появились сообщения, что Сербия якобы согласилась поставить летальное вооружение Украине. Однако позже в Минобороны республики эту информацию опровергли.
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