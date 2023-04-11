Боевики 95-й бригады ВСУ "наказали" своих сослуживцев за брошенные позиции

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Беспилотник группировки "Отважные" совершал разведывательный полёт над позициями боевиков ВСУ. На одном из участков дрон обнаружил сложенные в ряд трупы украинских солдат. Об этом заявили военные корреспонденты Telegram-канала "Работайте, братья".

В результате разведки боем солдаты группировки "О" нашли документы бойцов 50 полка НГУ города Ивано-Франковск.

Боевики ВСУ планировали оставить свои позиции из-за отсутствия тяжёлого вооружения. Однако отступить не удалось из-за огня ствольной артиллерии. По данным военкоров, удар был нанесён 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ, поскольку российские войска только планировали атаку на этот укрепрайон, а артиллерия 95-ки находилась ближе всего.

"Создаётся впечатление, что хохловоины 95-й бригады "наказали" своих соотечественников за брошенные позиции. А то, что свои окопы у ВСУ пристрелены, каждый российский солдат знает не понаслышке", — подчеркнули военкоры.

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