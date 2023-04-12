WarGonzo: сапёр ВС РФ с позывным "Веймар" рассказал о новых "хитрых" магнитных минах ВСУ в зоне СВО

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Замкомандира сапёрного полка батальона "Рапира" с позывным "Веймар" рассказал корреспонденту проекта WarGonzo о новых "хитрых" минах, которые для нужд ВСУ поставили страны НАТО. Противник использует как самодельные взрывные устройства, так и современные, которые реагируют даже на щуп сапёра, не говоря уже об индукционном поле миноискателя.

"Это противощуповые мины. Они есть и у нас. Либо это самодельные устройства, самые простые: две сетки, между ними диэлектрик. Щупом прокалывается, замыкаются две сетки, замыкается цепь и идёт подрыв", — рассказал сапёр о примитивных минах.

Но есть взрыватели и более "умные". Когда человек приближается к такой мине, начинает нарушаться геомагнитная обстановка вокруг мины из-за металла, который в любом случае есть у него: это может быть и пряжка ремня, и оружие, и щуп. В этом случае устройство приводится в действие.

Подобные мины активно применяются и ВСУ, и российскими войсками, отметил специалист.

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