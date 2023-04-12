Exxpress: отказ России проводить вторую волну мобилизации должен вызвать сильную тревогу на Украине

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Журналисты заявили, что украинским властям споит беспокоиться из-за отсутствия намерения у России проводить новую волну частичной мобилизации.

В Exxpress прокомментировали слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который отметил, что Москва не изменила позицию по поводу мобилизации.

"Заявление не сулит ничего хорошего Киеву", — отметили в издании.

Таким образом российские власти сообщают, что уже находящихся на Украине войск достаточно для эффективных боевых действий, сказали в СМИ. По мнению авторов статьи, президент Владимир Путин контролирует обстановку на востоке страны.

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