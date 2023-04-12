Глава Минобороны Украины отрицает присутствие военных альянса НАТО на территории страны

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Минобороны Украины Алексей Резников прокомментировал возможные секретные документы американского военного ведомства.

"Присутствие солдат НАТО (на Украине. — Прим. ред.) — это неправда", — подчеркнул министр во время пресс-конференции.

Однако глава МО добавил, что в посольствах есть представители вооружённых сил стран альянса.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков допустил, что утечка секретных данных Пентагона является фейком и "целенаправленным вбросом". Москва пока не сформировала позицию по поводу возможных документов, добавил дипломат.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.