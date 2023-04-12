Руководитель Минобороны Украины Алексей Резников прокомментировал возможные секретные документы американского военного ведомства.
"Присутствие солдат НАТО (на Украине. — Прим. ред.) — это неправда", — подчеркнул министр во время пресс-конференции.
Однако глава МО добавил, что в посольствах есть представители вооружённых сил стран альянса.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков допустил, что утечка секретных данных Пентагона является фейком и "целенаправленным вбросом". Москва пока не сформировала позицию по поводу возможных документов, добавил дипломат.
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