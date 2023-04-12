Координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби прокомментировал информацию СМИ, согласно которой на Украине действует небольшое количество американских спецназовцев.
"Они вместе с военным атташе ведут учёт того, что поставляется на Украину и из неё", — сказал чиновник, слова которого приводит Fox News.
Как отметил Кирби, спецназ размещён в посольстве Штатов. Также координатор Белого дома отказался сообщать точное число американских военных, которые присутствуют на Украине.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что солдаты альянса НАТО не находятся на территории страны. Исключением являются представители вооружённых сил в посольствах, добавил министр.
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