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Американские власти подтвердили присутствие американских спецназовцев на Украине

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Силовые структуры

Координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби прокомментировал информацию СМИ, согласно которой на Украине действует небольшое количество американских спецназовцев.

Американские власти подтвердили присутствие американских спецназовцев на Украине

"Они вместе с военным атташе ведут учёт того, что поставляется на Украину и из неё", — сказал чиновник, слова которого приводит Fox News.

Как отметил Кирби, спецназ размещён в посольстве Штатов. Также координатор Белого дома отказался сообщать точное число американских военных, которые присутствуют на Украине.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что солдаты альянса НАТО не находятся на территории страны. Исключением являются представители вооружённых сил в посольствах, добавил министр.

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Слив данных о наступлении ВСУ / Армения вступает в НАТО / Китай тянет Францию против США?
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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