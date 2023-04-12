Журналист из США Кредико призвал перестать поддерживать ВСУ и отдать деньги американцам

Радиоведущий из США Ренди Кредико раскритиковал политику американских властей в отношении Украины. По мнению журналиста, корпорациям и их лоббистам в Конгрессе выгодно увеличивать напряжение в стране, игнорировать угрозу ядерной войны.

Как подчеркнул Кредико, Вашингтон потратил на поддержку Киева свыше 120 миллиардов долларов. При этом в Штатах живут миллионы людей, которые не имеют дома и одежды, не способны получить образование и медицинскую помощь, возмутился радиоведущий.

"Эти средства должны быть использованы для социальных нужд в США", — заключил журналист, слова которого приводит РИА Новости.

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